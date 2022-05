WWE: Si sta già pensando a dei possibili piani per WrestleMania 39? (Di venerdì 13 maggio 2022) Manca ancora quasi un intero anno alla prossima edizione di WrestleMania, ma già ora questo pare essere un argomento caldo in WWE. Questo è anche dovuto al recente promo che pubblicizza il Premium Live Event WWE Money In The Bank, infatti in questo promo con protagonista Cody Rhodes viene detto che “i vincitori della valigetta avranno un’opportunità titolata a WrestleMania”. Questa frase ha fatto subito scalpore e ha fatto partire diverse discussioni a riguardo. Sarà effettivamente così? La valigetta del Money In The Bank è sempre stata motivo di sorpresa perchè dava ai vincitori la possibilità di sfidare i campioni di turno in qualsiasi momento e alcuni incassi rimarranno nella storia. Ma se la fatidica frase detta nel promo dovesse essere confermata cambierebbe tutto, ma a tal proposito pare che nulla sia stato ancora ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 13 maggio 2022) Manca ancora quasi un intero anno alla prossima edizione di, ma già ora questo pare essere un argomento caldo in WWE. Questo è anche dovuto al recente promo che pubblicizza il Premium Live Event WWE Money In The Bank, infatti in questo promo con protagonista Cody Rhodes viene detto che “i vincitori della valigetta avranno un’opportunità titolata a”. Questa frase ha fatto subito scalpore e ha fatto partire diverse discussioni a riguardo. Sarà effettivamente così? La valigetta del Money In The Bank è sempre stata motivo di sorpresa perchè dava ai vincitori latà di sfidare i campioni di turno in qualsiasi momento e alcuni incassi rimarranno nella storia. Ma se la fatidica frase detta nel promo dovesse essere confermata cambierebbe tutto, ma a tal proposito pare che nulla sia stato ancora ...

