WWE: Potrebbe non essere Drew McIntyre l’avversario di Roman Reigns per Money In The Bank (Di venerdì 13 maggio 2022) Da qualche settimana a questa parte si sta facendo largo il feud tra il “Tribal Chief” Roman Reigns e Drew McIntyre. Da tempo lo scozzese è considerato l’avversario più “credibile”, nonché il maggiore candidato a strappare le cinture a Roman. I due si sono già affrontati in diversi house show e a WrestleMania Backlash hanno dato vita ad un 3vs3 che comprendeva anche gli Usos e gli RKBro. I due sono destinati a collidere, ma probabilmente non nell’immediato. Roman dovrebbe difendere le cinture a Money In The Bank, che si terrà all’Allegiant Stadium di Las vegas, ma l’avversario Potrebbe essere qualcun’altro. I piani della WWE Il prossimo 2 luglio si terrà ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 13 maggio 2022) Da qualche settimana a questa parte si sta facendo largo il feud tra il “Tribal Chief”. Da tempo lo scozzese è consideratopiù “credibile”, nonché il maggiore candidato a strappare le cinture a. I due si sono già affrontati in diversi house show e a WrestleMania Backlash hanno dato vita ad un 3vs3 che comprendeva anche gli Usos e gli RKBro. I due sono destinati a collidere, ma probabilmente non nell’immediato.dovrebbe difendere le cinture aIn The, che si terrà all’Allegiant Stadium di Las vegas, maqualcun’altro. I piani della WWE Il prossimo 2 luglio si terrà ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Roman Reigns potrebbe avere un calendario simile a quello di Brock Lesnar - - MarcoR222 : quindi potrebbe tornare per MITB o Summerslam - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE WWE: La possibile nuova regola del Money In The Bank potrebbe portare ad una nuova separazione dei titoli massimi… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: La possibile nuova regola del Money In The Bank potrebbe portare ad una nuova separazione dei titoli mass… - zazoomblog : WWE: L’unificazione dei titoli di coppia potrebbe non rientrare nei piani attuali - #L’unificazione #titoli… -