WWE: Non ci si aspetta un ritorno di Charlotte Flair prima di quest’estate (Di venerdì 13 maggio 2022) Sappiamo di come Charlotte Flair sarà fuori dai programmi WWE fino a tempo indeterminato, questo secondo storyline è dovuto all’infortunio al braccio patito durante il match valido per lo Smackdown Womens Championship a WrestleMania Backlash contro Ronda Rousey, con quest’ultima che si è portata a casa vittoria e titolo. Ma in realtà l’infortunio non è reale e Charlotte si prenderà una pausa anche per via del suo imminente matrimonio con la superstar AEW Andrade el Idolo. Quando torna Charlotte? Si sta già parlando di una possibile data per il ritorno della Queen e secondo quando riportato durante il Wrestling Observer Newsletter, non ci si aspetta un suo ritorno prima di quest’estate. In più non si sa nemmeno se la ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 13 maggio 2022) Sappiamo di comesarà fuori dai programmi WWE fino a tempo indeterminato, questo secondo storyline è dovuto all’infortunio al braccio patito durante il match valido per lo Smackdown Womens Championship a WrestleMania Backlash contro Ronda Rousey, con quest’ultima che si è portata a casa vittoria e titolo. Ma in realtà l’infortunio non è reale esi prenderà una pausa anche per via del suo imminente matrimonio con la superstar AEW Andrade el Idolo. Quando torna? Si sta già parlando di una possibile data per ildella Queen e secondo quando riportato durante il Wrestling Observer Newsletter, non ci siun suodi. In più non si sa nemmeno se la ...

