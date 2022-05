Winning Time | la storia dei Lakers di Magic e Kareem | guarda il trailer

Advertising

Dal 2 giugno in Itali, su Sky e in streaming su Now, la serie Hbo che racconta una delle squadre più iconiche della storia Nba. Ecco il trailer in italianoè stata già rinnovata per una seconda stagione da HBO negli Stati Uniti, ma in Italia la serie tv sull'ascesa dei Lakers nell'NBA non è mai arrivata...finora! Pochi minuti fa infatti Sky ... Winning Time, a giugno su Sky la serie sui Los Angeles Lakers. Il trailer Winning Time è stata già rinnovata per una seconda stagione da HBO negli Stati Uniti, ma in Italia la serie tv sull'ascesa dei Lakers nell'NBA non è mai arrivata...finora! Pochi minuti fa ...Rilasciato oggi il trailer ufficiale in italiano di WINNING TIME: L’ASCESA DELLA DINASTIA DEI LAKERS, la serie firmata Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) e targata HBO.