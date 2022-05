(Di venerdì 13 maggio 2022) COMUNANZA - Non fa svanire le preoccupazioni deisuldello stabilimentodi Villa Pera l'incontro, nella sede di Confindustria ad Ascoli Piceno, tra le rappresentative ...

Advertising

corriereadriatico.it

COMUNANZA - Non fa svanire le preoccupazioni dei sindacati sul futuro dello stabilimentodi Villa Pera l'incontro, nella sede di Confindustria ad Ascoli Piceno, tra le rappresentative provinciali e regionali di Fim, Fiom, Uilm, Ugl Metalmeccanici, Rsu del sito, da una parte, e ...COMUNANZA - Non fa svanire le preoccupazioni dei sindacati sul futuro dello stabilimentodi Villa Pera l'incontro, nella sede di Confindustria ad Ascoli Piceno, tra le rappresentative provinciali e regionali di Fim, Fiom, Uilm, Ugl Metalmeccanici, Rsu del sito, da una parte, e ... Whirlpool, incognita sul futuro, l'allarme dei sindacati: «Siamo senza Piano industriale» COMUNANZA - Non fa svanire le preoccupazioni dei sindacati sul futuro dello stabilimento Whirlpool di Villa Pera l’incontro, nella sede di Confindustria ad Ascoli Piceno, tra ...“Monitoriamo da vicino la situazione della Whirlpool, con particolare attenzione allo stabilimento di Siena”. Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi commenta l’allarme, lanciato dai sindacati, sulla ...