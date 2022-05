Warner Bros Discovery, BT e Eurosport padroni dello sport in UK (Di venerdì 13 maggio 2022) I nuovi compagni di squadra puntano a vincere alla grande con lo sport in Tv The Times, pagina 32, di Alex Ralph. BT ha raggiunto un accordo per creare una joint venture con Warner Bros Discovery per riunire BT sport con Eurosport UK, in un’operazione che vale fino a 633 milioni di sterline per il gruppo di telecomunicazioni. La combinazione è stata finalizzata per creare la partnership al 50%, dopo le discussioni esclusive di febbraio, e fornisce un percorso verso una potenziale uscita completa per BT. La partnership riunirà i diritti sportivi, tra cui la Uefa Champions League e la Premier League, la Premiership Rugby, i Giochi Olimpici, i Grandi Slam di tennis e il Tour de France. I clienti BT avranno inoltre accesso al servizio di intrattenimento ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 13 maggio 2022) I nuovi compagni di squadra puntano a vincere alla grande con loin Tv The Times, pagina 32, di Alex Ralph. BT ha raggiunto un accordo per creare una joint venture conper riunire BTconUK, in un’operazione che vale fino a 633 milioni di sterline per il gruppo di telecomunicazioni. La combinazione è stata finalizzata per creare la partnership al 50%, dopo le discussioni esclusive di febbraio, e fornisce un percorso verso una potenziale uscita completa per BT. La partnership riunirà i dirittiivi, tra cui la Uefa Champions League e la Premier League, la Premiership Rugby, i Giochi Olimpici, i Grandi Slam di tennis e il Tour de France. I clienti BT avranno inoltre accesso al servizio di intrattenimento ...

Advertising

tveffe : La 'pulizia' di serie televisive che ha visto protagonista il network The CW lascia ad intendere che Warner Bros. D… - emiliaromagnago : “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” dal 12 maggio al cinema con Warner Bros #emiliaromagna… - streetloveitaly : @Silvia_Mio86 @velenoallamela Si Discovery si è presa tutta o parte della Warner bros per tipo 40 mld di dollari… - 49MillionsTip : @CalcioFinanza Se Warner Bros. Discovery, volesse venire a prendersi tutti i diritti di tutti gli sport anche in Italia, nessuno piange. - PokeMillennium : MultiVersus: aperte le registrazioni alla closed alpha del picchiaduro Warner Bros #PokemonMillennium #Multiversus… -