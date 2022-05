Vuole tritare Zelensky La voce da Mosca che svela il piano finale di Putin | quello che nessuno dice sulla guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Gleb Pavlovskij non usa giri di parole. L'ex consigliere del Cremlino e stratega politico durante i primi due mandati dinon usa eufemismi per definire bene gli obiettivi di Vladimir: "Decide lui, punto. Ha deciso l'invasione contro il parere del suo circolo ristretto, che tentennava, ed è stato come una coltellata alla schiena del sistema sul quale si regge il suo potere. Adesso, per la prima volta deve fronteggiare un suo errore grave. Si trova in un vicolo cieco, che percorrerà fino in fondo. Non c'è altro modo. Sbaglia l'Occidente che spera nell'effetto deterrente delle sanzioni. Quando afferma di voler, come riferì nel suo colloquio con Roman Abramovich,il vero". Parole di fuoco che spiegano bene quanto possa essere alta la tensione nel palazzo del Cremlino e ...