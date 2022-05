Volley | Italia in collegiale | i convocati | spiccano Giannelli e Romanò Due amichevoli con la Bulgaria

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionalena dimaschile, ha diramato nuove convocazioni per unche si terrà a Cavalese (in provincia di Trento) dal 17 al 27 maggio. Si tratta di una tappa di avvicinamento alla Nations League, che scatterà il prossimo 8 giugno. Durante questa finestra in terra dolomitica, l’disputerà duecontro la(25-26 maggio). Tra ispicca Simone, palleggiatore titolare dei Campioni d’Europa. In gruppo anche l’opposto Yuri(memorabile nel tie-break della finale continentale contro la Slovenia) e il solido centrale Gianluca Galassi, oltre all’ottimo schiacciatore Mattia Bottolo. Fiducia anche ai martelli Francesco Recine e Giacomo Raffaelli. ...

Advertising

Inter : ?? JUVENTUS - INTER ??? ?? Da Roma a Roma ?? Andrea Ranocchia e la sua storia nerazzurra ?? Dalla finale di Coppa Itali… - Prisci_volley : @3KiB3 @_heresallie Chia io so tutti gli hotel di tutta Italia quando vanno nelle varie regioni?? - _heresallie : @Prisci_volley @3KiB3 Mi intrometto dicendo che alla F6 c’è sicuro l’Italia perché è il paese ospitante ?? Siamo in due ???? - DreamTeamCB : Moki più disperata di mezza Italia del volley...?? - lucarellli8 : RT @pilloledivolley: PO 5° posto: è il giorno della finale. Quale squadra tra Piacenza e Cisterna rappresenterà l’Italia nella prossima Cha… -

I campioni d'vantano ora 7 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 7 Coppe, 3 Coppe CEV, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppe. Con il successo odierno in casa di fronte al proprio ......chi sarà più abile ed incisivo sarà la meritata promozione nella Serie A2 Credem Banca di... La sfida non una novità visto che tra regular season e Coppale squadre si sono incontrate già ...Griglia Timeline Grafo ...All’Eurosuole Forum il sodalizio biancorosso mette in bacheca il titolo numero 25 della sua storia. I campioni d’Italia vantano ora 7 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 7 Coppe Italia, ...