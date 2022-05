"Voi pensate alla pace, noi alle armi": Salonius-Pasternak, il Rambo finlandese dichiara guerra a Putin (Di venerdì 13 maggio 2022) Il passaggio è quasi ufficiale: la Finlandia marcia compatta verso l'adesione alla Nato. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono stati il capo dello Stato, Sauli Niinisto, e la prima ministra Sanna Marin: «La Finlandia deve presentare domanda di adesione alla Nato con urgenza», hanno dichiarato i due massimi rappresentanti del Paese. Conservatore il primo, socialdemocratica la seconda, Niinisto e Marin hanno anche osservato che «l'adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia» e che allo stesso tempo «la Finlandia rafforzerebbe l'intera alleanza di difesa». La reazione di Mosca non si è fatta attendere: Dmitry Peskov, portavoce della presidenza russa, ha parlato di minacce Nato alla Russia. «Metteremo in atto contromisure», ha poi concluso. D'accordissimo sull'alto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il passaggio è quasi ufficiale: la Finlandia marcia compatta verso l'adesioneNato. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono stati il capo dello Stato, Sauli Niinisto, e la prima ministra Sanna Marin: «La Finlandia deve presentare domanda di adesioneNato con urgenza», hannoto i due massimi rappresentanti del Paese. Conservatore il primo, socialdemocratica la seconda, Niinisto e Marin hanno anche osservato che «l'adesioneNato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia» e che allo stesso tempo «la Finlandia rafforzerebbe l'interaanza di difesa». La reazione di Mosca non si è fatta attendere: Dmitry Peskov, portavoce della presidenza russa, ha parlato di minacce NatoRussia. «Metteremo in atto contromisure», ha poi concluso. D'accordissimo sull'alto ...

