Vitamina C per la skincare | come si usa | benefici e prodotti

Conosciuta anche con il nome di Acido Ascorbico, la Vitamina C è diventata negli ultimi anni uno degli ingredienti super star più richiesti all'interno della skincare, tanto che brand hanno dato vita a linee esclusive incentrate su questo tema. Utilizzata all'interno delle formulazioni di sieri, tonici, trattamenti intensivi e creme viso la Vitamina C è molto apprezzata soprattutto per le sue qualità illuminanti, schiarenti e anti invecchiamento. Da usare tutto l'anno – facendo però attenzione ai mesi estivi – è il booster di energia che serve alla pelle per dire addio al grigiore invernale e apparire più luminosa, tonica e bella. Da usare con cautela non è adatta a tutti i tipi di pelle e può essere sostituita con il retinolo. Vediamo tutto quello che c'è da sapere e i prodotti più famosi caratterizzati dalla ...

