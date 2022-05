Viola: “Estate senza mascherina, ma forse tornerà a settembre” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Quella alle porte sarà un’Estate senza mascherine? “Sì, penso proprio di sì. Penso che dal 15 giugno, se i dati continuano ad andare in questa direzione, anzi speriamo di vedere un calo anche più netto dei contagi, potremo rinunciare alle mascherine per poi eventualmente riprenderle a settembre”. Lo ha spiegato Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. L’esperta ha precisato che “siamo fuori dall’emergenza” Covid, “senza dubbio, ma il virus continuerà a circolare e probabilmente le mascherine andranno recuperate e di vaccini sentiremo ancora parlare”. In questa fase, Viola consiglia di usare ancora la mascherina “nei luoghi di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Quella alle porte sarà un’mascherine? “Sì, penso proprio di sì. Penso che dal 15 giugno, se i dati continuano ad andare in questa direzione, anzi speriamo di vedere un calo anche più netto dei contagi, potremo rinunciare alle mascherine per poi eventualmente riprenderle a”. Lo ha spiegato Antonella, immunologa dell’università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. L’esperta ha precisato che “siamo fuori dall’emergenza” Covid, “dubbio, ma il virus continuerà a circolare e probabilmente le mascherine andranno recuperate e di vaccini sentiremo ancora parlare”. In questa fase,consiglia di usare ancora la“nei luoghi di ...

Advertising

StraNotizie : Viola: 'Estate senza mascherina, ma forse tornerà a settembre' - italiaserait : Viola: “Estate senza mascherina, ma forse tornerà a settembre” - VillaCaViola1 : L'estate è arrivata! Piscina e nuova zona solarium Relax&Spa con Jacuzzi riscaldata per ammirare le stelle, per gli… - zazu_93 : @Dacos19918832 @Gattobianco149 Panico non ci ha capito assolutamente nulla quest'anno ma va detto che la viola s'è… - harrys94__ : ok deciso quest’estate mi faccio i capelli viola e il septum -

Guerra in Ucraina, Vladimir Putin chiude il gas all'Europa 'Non le commentiamo ma ribadiamo che pagare il gas russo seguendo il decreto di Mosca viola le ... Che lascerebbe gli europei al caldo atroce quest'estate e al gelo il prossimo inverno. Ma che ... Beauty Look Eurovision song contest 2022: i makeup glam e di tendenza ... Monika Liu ha sfoggiato un makeup occhi sfumato sui toni del viola e del lilla , con ciglia finte ...super glamour e capelli bi - color che si confermano essere una delle tendenze capelli per l'estate ... Adnkronos Viola: “Estate senza mascherina, ma forse tornerà a settembre” (Adnkronos) – Quella alle porte sarà un’estate senza mascherine “Sì, penso proprio di sì. Penso che dal 15 giugno, se i dati continuano ad andare in questa direzione, anzi speriamo di vedere un calo ... TORREIRA, Commissioni e stipendio distanze attuali Ormai da qualche giorno a questa parte si sommano notizie meno rassicuranti a proposito del riscatto di Lucas Torreira. Cos'ha realmente intenzione di fare la Fiorentina con il centrocampista ... 'Non le commentiamo ma ribadiamo che pagare il gas russo seguendo il decreto di Moscale ... Che lascerebbe gli europei al caldo atroce quest'e al gelo il prossimo inverno. Ma che ...... Monika Liu ha sfoggiato un makeup occhi sfumato sui toni dele del lilla , con ciglia finte ...super glamour e capelli bi - color che si confermano essere una delle tendenze capelli per l'... Viola: "Estate senza mascherina, ma forse tornerà a settembre" (Adnkronos) – Quella alle porte sarà un’estate senza mascherine “Sì, penso proprio di sì. Penso che dal 15 giugno, se i dati continuano ad andare in questa direzione, anzi speriamo di vedere un calo ...Ormai da qualche giorno a questa parte si sommano notizie meno rassicuranti a proposito del riscatto di Lucas Torreira. Cos'ha realmente intenzione di fare la Fiorentina con il centrocampista ...