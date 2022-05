Viola: “Estate senza mascherina, ma forse tornerà a settembre” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Quella alle porte sarà un’Estate senza mascherine? “Sì, penso proprio di sì. Penso che dal 15 giugno, se i dati continuano ad andare in questa direzione, anzi speriamo di vedere un calo anche più netto dei contagi, potremo rinunciare alle mascherine per poi eventualmente riprenderle a settembre”. Lo ha spiegato Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. L’esperta ha precisato che “siamo fuori dall’emergenza” Covid, “senza dubbio, ma il virus continuerà a circolare e probabilmente le mascherine andranno recuperate e di vaccini sentiremo ancora parlare”. In questa fase, Viola consiglia di usare ancora la mascherina “nei luoghi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Quella alle porte sarà un’mascherine? “Sì, penso proprio di sì. Penso che dal 15 giugno, se i dati continuano ad andare in questa direzione, anzi speriamo di vedere un calo anche più netto dei contagi, potremo rinunciare alle mascherine per poi eventualmente riprenderle a”. Lo ha spiegato Antonella, immunologa dell’università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. L’esperta ha precisato che “siamo fuori dall’emergenza” Covid, “dubbio, ma il virus continuerà a circolare e probabilmente le mascherine andranno recuperate e di vaccini sentiremo ancora parlare”. In questa fase,consiglia di usare ancora la“nei luoghi di ...

