VIDEO Palermo, Gilardino arriva al Barbera: i tifosi… (Di venerdì 13 maggio 2022) L'ex Palermo Alberto Gilardino, allo stadio "Renzo Barbera", all'indomani del pareggio maturato dai rosanero contro la Triestina Leggi su mediagol (Di venerdì 13 maggio 2022) L'exAlberto, allo stadio "Renzo", all'indomani del pareggio maturato dai rosanero contro la Triestina

Advertising

fattoquotidiano : 'In famiglia non pensavamo mai che il ritorno di Giovanni a Palermo potesse creare un pericolo per lui. Il lavoro d… - ElevenSportsIT : #BALDINI SCARICA LA TENSIONE A MODO SUO ?? Intervistato a fine partita, il tecnico del @Palermofficial si lascia and… - Palermofficial : Tocca a noi, a ognuno di noi. ???? Tutta #Palermo al Barbera. Mangiamoci questi playoff ?? ?? Grazie a @ErnestomariaP… - peppe1984a : RT @ElevenSportsIT: #BALDINI SCARICA LA TENSIONE A MODO SUO ?? Intervistato a fine partita, il tecnico del @Palermofficial si lascia andare… - Ocram_Palomo : RT @fattoquotidiano: 'In famiglia non pensavamo mai che il ritorno di Giovanni a Palermo potesse creare un pericolo per lui. Il lavoro di m… -