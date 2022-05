VIDEO MotoGP, Livio Suppo: “Ritiro Suzuki? Proveremo a vincere comunque il Mondiale” (Di venerdì 13 maggio 2022) La notizia del Ritiro della Suzuki a partire dal 2023 continua a scuotere tutto il Circus. Il Mondiale MotoGP 2022, nel frattempo, prosegue ma non può fare finta che non stia accadendo nulla. Una delle Case più storiche e importanti, con piloti come l’ex campione del mondo Joan Mir e il suo connazionale Alex Rins, sta per correre le sue ultime gare prima dell’addio. Una situazione quanto mai delicata e tutta da decifrare, specialmente per cui detiene le redini della scuderia, ovvero Livio Suppo. Il team principal italiano ha analizzato quello che sta accadendo in Suzuki, confermando ai microfoni di Sky Sport che: “…la decisione non dipende da noi, ma viaggia sopra le nostre teste” e, di pari passo, che la concentrazione rimarrà comunque massimale sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) La notizia deldellaa partire dal 2023 continua a scuotere tutto il Circus. Il2022, nel frattempo, prosegue ma non può fare finta che non stia accadendo nulla. Una delle Case più storiche e importanti, con piloti come l’ex campione del mondo Joan Mir e il suo connazionale Alex Rins, sta per correre le sue ultime gare prima dell’addio. Una situazione quanto mai delicata e tutta da decifrare, specialmente per cui detiene le redini della scuderia, ovvero. Il team principal italiano ha analizzato quello che sta accadendo in, confermando ai microfoni di Sky Sport che: “…la decisione non dipende da noi, ma viaggia sopra le nostre teste” e, di pari passo, che la concentrazione rimarràmassimale sul ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, Suppo (Suzuki): 'Il ritiro? Proveremo comunque a vincere il Mondiale'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia: ecco la 'shoulder cam', in sella come nei videogiochi. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, Livio #Suppo: “Ritiro #Suzuki? Proveremo a vincere comunque il Mondiale” - gponedotcom : Marquez non sta forse performando al meglio, ma di certo sta continuando a spingere al massimo e soprattutto è torn… - MotorcycleSp : Johann Zarco ha avuto un momento «fuoristrada» nella seconda prova libera del GP di MotoGP di Franci... #MotoGP… -