VIDEO | L'INCONTRO TRA INSIGNE E GLI ULTRAS DEL NAPOLI (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi pomeriggio Lorenzo INSIGNE ha avuto un incontro con una parte del tifo organizzato del NAPOLI per ricevere i complimenti da parte dei tifosi e un saluto speciale in vista della partenza per Toronto. INSIGNE si è mostrato visibilmente emozionato per l'evento ed è stato salutato con affetto dai tifosi presenti. Alla fine gli ULTRAS hanno regalato al capitano del NAPOLI una targa commemorativa.

