VIDEO Giro d'Italia 2022, settima tappa: highlights e sintesi. Bouwman regola gli attaccanti a Potenza

Oggi, venerdì 13 maggio, la settima tappa del Giro d'Italia 2022 di ciclismo su strada, ovvero la frazione Diamante-Potenza, di 196 km, ha premiato un gruppetto di attaccanti, regolato, in una volata ristretta, da Koen Bouwman (Jumbo-Visma), che ha battuto Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Davide Formolo (UAE Team Emirates).

