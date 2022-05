Viaggio nella scuola politica di Conte, dove si crea il Nuovo Grillino (Di venerdì 13 maggio 2022) Le lezioni con Petrini, Urbinati, Zagrebelsy (forse un po’ troppo alto: “Mi è piaciuto in generale”). L’idea di attrarre pensatori di peso e lanciare un’Opa al Pd. Parlamentari in cerca di un posto in sala e uno in lista. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 13 maggio 2022) Le lezioni con Petrini, Urbinati, Zagrebelsy (forse un po’ troppo alto: “Mi è piaciuto in generale”). L’idea di attrarre pensatori di peso e lanciare un’Opa al Pd. Parlamentari in cerca di un posto in sala e uno in lista.

Advertising

HuffPostItalia : Viaggio nella scuola politica di Conte, dove si crea il Nuovo Grillino - Giorgy1893 : @jo_vanna_ No la casa in California era una delle tante in cui hanno soggiornato durante il loro viaggio del mese s… - BeppeConvertini : ‘In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca’ In #viaggio con #lineaverde ogni… - GiannettiMarco : RT @RaiCultura: La @GallBorghese è la collezione d'arte dove Barocco e Neoclassico trovano una sintesi perfetta. Scopri il doc 'Galleria… - scimonelli : RT @MariaMa16973507: Hai messo le radici nella vita che volevi .. ma cerchi sempre di volare verso i tuoi sogni .. io ti aspetterò in ognun… -