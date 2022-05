Verissimo | sabato 14 ospiti Matteo Renzi | Raoul Bova e Cristina Chiabotto

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 13 maggio 2022)14 la conduttrice Silvia Toffanin ospita, oltre ad alcuni ex concorrenti di Amici, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip14 maggio, alle ore 16.30 per la prima volta a, non per parlare di politica, ma per un racconto personale, sarà ospite il leader di Italia Viva. In studio, in partenza il 18 maggio su Canale 5 con la fiction Giustizia per tutti e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Lulù Selassiè, per raccontare la sua verità sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Intervista padre-figlio per Jeremias e Gustavo Rodriguez. E ...