“Verissimo”: gli ospiti dell’appuntamento di sabato (Di venerdì 13 maggio 2022) In onda alle 16.30 Torna l’appuntamento con “Verissimo”. Per la prima volta, nello show, non per parlare di politica, ma per un racconto personale, sarà ospite il leader di Italia Viva Matteo Renzi. In studio Raoul Bova, in partenza il 18 maggio su Canale 5 con la fiction “Giustizia per tutti” e l’ex concorrente di “Grande Fratello Vip” Lulu’ Selassiè, per raccontare la sua verità sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Intervista padre-figlio per Jeremias e Gustavo Rodriguez. E ancora, spazio ad “Amici” con l’ultimo eliminato in semifinale: il ballerino Dario e a Cristina Chiabotto, a breve mamma per la seconda volta. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022) In onda alle 16.30 Torna l’appuntamento con “”. Per la prima volta, nello show, non per parlare di politica, ma per un racconto personale, sarà ospite il leader di Italia Viva Matteo Renzi. In studio Raoul Bova, in partenza il 18 maggio su Canale 5 con la fiction “Giustizia per tutti” e l’ex concorrente di “Grande Fratello Vip” Lulu’ Selassiè, per raccontare la sua verità sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Intervista padre-figlio per Jeremias e Gustavo Rodriguez. E ancora, spazio ad “Amici” con l’ultimo eliminato in semifinale: il ballerino Dario e a Cristina Chiabotto, a breve mamma per la seconda volta. L'articolo 361magazine.

Advertising

colcuoreamille : RT @xsemprefamosa: Cioè la biondina gli ha fatto vedere verissimo, l’ha fatta chiamare, ha inserito una battutina pro caroligia in una lett… - RossanaMarinel5 : @CarloGreenBoy Verissimo. Io non la utilizzo per vendicarmi, ma mi è utile per quando gli altri si risentono di qua… - EdoardoMecca1 : @Elena89Friendf Verissimo. Dal mio punto di vista le serie dovrebbero durare al massimo 4 stagioni, infatti avevo t… - CorriereCitta : #Verissimo, anticipazioni puntata 14 maggio 2022: chi sono gli ospiti di sabato - MatteoTamburin4 : @erroriarbitrali Verissimo, anche perché sono pochi gli episodi in cui puoi effettivamente 'pesare' i punti. Per f… -