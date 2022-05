Valle del Sele, i parenti di emigranti e il viaggio in Italia alla riscoperta delle origini (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastelnuovo di Conza (Sa)- È un ritorno alle origini, sulle orme dei loro antenati, quel viaggio che collega il mondo con i paesini dell’Alto e Medio Sele dove ogni anno, migliaia di figli e nipoti di emigranti Italiani raggiungono il salernitano alla riscoperta della storia della loro famiglia. E così, presente, passato e futuro, si intersecano in un mix di storie di vita e di lavoro, incontri istituzionali e progetti. Accade in particolare nell’Alto Sele, nel comune di Castelnuovo di Conza, dove ogni anno, decine parenti di emigranti di terza e quarta generazione, si mettono in contatto con Palazzo di Città, raccontando la storia della loro famiglia e i legami con la cittadina dell’Alto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastelnuovo di Conza (Sa)- È un ritorno alle, sulle orme dei loro antenati, quelche collega il mondo con i paesini dell’Alto e Mediodove ogni anno, migliaia di figli e nipoti dini raggiungono il salernitanodella storia della loro famiglia. E così, presente, passato e futuro, si intersecano in un mix di storie di vita e di lavoro, incontri istituzionali e progetti. Accade in particolare nell’Alto, nel comune di Castelnuovo di Conza, dove ogni anno, decinedidi terza e quarta generazione, si mettono in contatto con Palazzo di Città, raccontando la storia della loro famiglia e i legami con la cittadina dell’Alto ...

