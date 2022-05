Valentino Rossi tenero papà, i primi scatti con Giulietta (Di venerdì 13 maggio 2022) Sui social Valentino Rossi preferisce parlare delle sue imprese sportive piuttosto che della sua vita privata. Il 4 marzo è diventato padre di Giulietta, la figlia avuta dalla compagna Francesca Sofia Novello, ma nonostante sia al settimo cielo ha scelto di non condividere scatti con la sua piccolina. I paparazzi del settimanale Chi l’hanno intercettato a Ibiza con la bimba tra le braccia, immortalandolo per la prima volta in versione papà. Francesca e Valentino hanno scelto Ibiza per la prima vacanza in famiglia con la piccola Giulietta. La modella è partita per prima insieme alla piccola e dal mare non ha rinunciato al racconto social delle sue giornate. Il pilota le ha raggiunte dopo la gara automobilistica di Brands Hatc per godersi qualche giorno di mare in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 13 maggio 2022) Sui socialpreferisce parlare delle sue imprese sportive piuttosto che della sua vita privata. Il 4 marzo è diventato padre di, la figlia avuta dalla compagna Francesca Sofia Novello, ma nonostante sia al settimo cielo ha scelto di non condividerecon la sua piccolina. I paparazzi del settimanale Chi l’hanno intercettato a Ibiza con la bimba tra le braccia, immortalandolo per la prima volta in versione. Francesca ehanno scelto Ibiza per la prima vacanza in famiglia con la piccola. La modella è partita per prima insieme alla piccola e dal mare non ha rinunciato al racconto social delle sue giornate. Il pilota le ha raggiunte dopo la gara automobilistica di Brands Hatc per godersi qualche giorno di mare in ...

