Valentina Vignali a bordo piscina | il sole la bacia | fisico mozzafiato

(Di venerdì 13 maggio 2022)alla Spa si gode un po’ di relax, insfoggia un corpo magnifico in bikini e si lascia accarezzare dal, è bella da svenire Con la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Valentina Vignali infiamma Instagram: bikini esagerato! ''Ho dovuto zoomare per vederlo'' - FOTO - infoitcultura : Valentina Vignali fa il bagno con lo champagne: solo la schiuma la copre - infoitcultura : Valentina Vignali, nella vasca da bagno come mamma l’ha fatta: “Così provochi un infarto” - infoitcultura : Valentina Vignali, scollatura incontenibile ai Caraibi: ”Gli ombrelloni si sono alzati da soli” – FOTO - infoitcultura : Valentina Vignali da perdere il sonno: qui è davvero poco vestita -

ha mandato in tilt Instagram con uno scatto da urlo. In bikini scopre le curve mozzafiato: subito è un boom di like. Temperatura del web in rialzo a seguito dell'ultimo post ...... pur partecipando però ad un'edizione del Grande Fratello , che ha visto tra l'altro nella casa altri celebri nomi come Mila Suarez (di recente a La Pupa e il Secchione Show) e, ...La Vignali si diverte anticipando l’estate, trascorrendo gran parte del tempo al mare e mostrando a tutti questi costumi Valentina Vignali infiamma Instagram: bikini esagerato! Fisico da urlo e curve ...Valentina Vignali dalla vasca alla piscina: che meraviglia. Le mancherà il sole delle isole incontaminate, ma Valentina si è subito rifatta alla grande Nella giornata di ieri spazio a tanti video, anc ...