Advertising

Agenzia_Ansa : Usa: naufraga barca migranti, almeno 11 morti, 31 in salvo - Nord America - ANSA - giornaleradiofm : Usa: naufraga barca migranti, almeno 11 morti, 31 in salvo - iconanews : Usa: naufraga barca migranti, almeno 11 morti, 31 in salvo - twMec : RT @MrEfis79: Usa - Naufraga la legge federale sul diritto all'aborto che si proponeva di codificar la sentenza #RoeVsWade, emanata dalla C… - MrEfis79 : Usa - Naufraga la legge federale sul diritto all'aborto che si proponeva di codificar la sentenza #RoeVsWade, emana… -

Agenzia ANSA

Almeno 11 persone sono morte e 31 sono state soccorse dopo il naufragio al largo di Porto Rico di una imbarcazione che le autoritàsospettano trasportasse migranti clandestini. Lo scrive il New York Times. L'incidente è avvenuto a circa 16 km dell'isola Desecheo, in territorio portoricano, ha riferito la Guardia costiera ...... l'ex Miss Italia ed exvip Arianna David ha seccamente smentito questa indiscrezione in ... Lui è così, è un grande attore e tisolamente quando gli fai più comodo'. Usa: naufraga barca migranti, almeno 11 morti, 31 in salvo Almeno 11 persone sono morte e 31 sono state soccorse dopo il naufragio al largo di Porto Rico di una imbarcazione che le autorità Usa sospettano trasportasse migranti clandestini. Lo scrive il New Yo ...Il viaggio negli Stati Uniti di Mario Draghi rischia di terremotare il Centrosinistra e di far naufragare il tanto sospirato e ricercato ... Mario Draghi a Washington per incontrare il presidente Usa ...