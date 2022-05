Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 maggio 2022: tornano Fabio e Isabella, cosa vedremo oggi (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro, che sta frequentando meglio Ilaria, e Ida che si sta concentrando su Marco, un nuovo cavaliere del parterre maschile, oggi torna l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Si tornerà sul trono Over? Ci saranno colpi di scena? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Fabio e Isabella di Uomini e Donne si sposano Dopo il ‘siparietto’ tra Ida e Riccardo, che hanno deciso di interrompere ogni rapporti, oggi molto probabilmente a Uomini e Donne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro, che sta frequentando meglio Ilaria, e Ida che si sta concentrando su Marco, un nuovo cavaliere del parterre maschile,torna l’ultimo appuntamento della settimana con, il dating show più famoso e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Si tornerà sul trono Over? Ci saranno colpi di scena? View this post on Instagram A post shared by(@disi sposano Dopo il ‘siparietto’ tra Ida e Riccardo, che hanno deciso di interrompere ogni rapporti,molto probabilmente a...

