Uomini e Donne, anticipazioni 13 maggio: Isabella Ricci e Fabio Mantovani annunciano le nozze e turbano Gemma Galgani. Luca Salatino manda via una nuova corteggiatrice (Di venerdì 13 maggio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 13 maggio: la settimana con il dating show di Maria De Filippi è alla fine e quindi dovrebbe essere proprio oggi, che rivedremo il tanto atteso ritorno di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Gemma Galgani avrà una reazione particolare. Per quanto riguarda il Trono Classico, Luca Salatino e Veronica Rimondi continuano le loro frequentazioni. Uomini e Donne, anticipazioni 13 maggio: Isabella Ricci e Fabio Mantovani “finalmente” sposi. Gemma Galgani che fa? Come abbiamo anticipato, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 13 maggio 2022)13: la settimana con il dating show di Maria De Filippi è alla fine e quindi dovrebbe essere proprio oggi, che rivedremo il tanto atteso ritorno diavrà una reazione particolare. Per quanto riguarda il Trono Classico,e Veronica Rimondi continuano le loro frequentazioni.13“finalmente” sposi.che fa? Come abbiamo anticipato, ...

