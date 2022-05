United Rugby Championship: Benetton Treviso e Zebre Parma, un derby per raddrizzare la stagione (Di venerdì 13 maggio 2022) Si disputa domani, con fischio d’inizio alle 17.30, a Monigo il derby italiano dell’United Rugby Championship tra Benetton Treviso e Zebre Parma. Si tratta del recupero del nono turno che non si era disputato causa il riacutizzarsi della pandemia e in campo le due formazioni si giocheranno soprattutto l’onore al termine di una stagione difficile. La Benetton Treviso aveva assaporato a lungo il sogno playoff, ma proprio dopo il derby d’andata a dicembre una serie di sconfitte consecutive ne hanno tarpato le ali, e ora la squadra di Marco Bortolami è terz’ultima, con solo quattro successi stagionali. Battere le Zebre e confermarsi il top team italiano è l’obiettivo ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Si disputa domani, con fischio d’inizio alle 17.30, a Monigo ilitaliano dell’tra. Si tratta del recupero del nono turno che non si era disputato causa il riacutizzarsi della pandemia e in campo le due formazioni si giocheranno soprattutto l’onore al termine di unadifficile. Laaveva assaporato a lungo il sogno playoff, ma proprio dopo ild’andata a dicembre una serie di sconfitte consecutive ne hanno tarpato le ali, e ora la squadra di Marco Bortolami è terz’ultima, con solo quattro successi stagionali. Battere lee confermarsi il top team italiano è l’obiettivo ...

Advertising

infoitsport : United Rugby Championship: tracollo Zebre a Cardiff, gli azzurri mancano il bis - Sportmediaset - Rugbymeet : #URC: Le @ZebreRugby subiscono troppo all’Arms Park, primo tempo da dimenticare #CBLvZEB - infoitsport : United Rugby Championship: Zebre Parma, in arrivo l’italoargentino Guido Volpi - Rugbymeet : Zebre in campo questa sera con Franco Smith Jr dal primo minuto, in panchina il giovane Ross Vintcent - wordsandmore1 : #5maggio 71° dì #Russia #invasion of #Ucraina, oltre #RealManCity #RealMadridManchesterCity #MaurizioCostanzoShow… -