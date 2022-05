Unipol, nel piano al 2024 utili per 2,3 mld e più dividendi (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Un utile cumulato di 2,3 miliardi di euro e dividendi cumulati di 750 milioni di euro. Sono alcuni degli obiettivi del nuovo piano strategico al 2024 del gruppo Unipol. La controllata Unipolsai, da parte sua, nei prossimi tre anni erogherà 1,4 miliardi di euro dividendi. A livello industriale il gruppo punta a una raccolta nel comparto Danni di 8,9 miliardi di euro (+1,1 miliardi di euro rispetto al 2021), di cui 1 miliardo nel comparto Salute, un combined ratio Danni del 92,6% (-2,7% rispetto al 2021) e una raccolta nel comparto Vita di 5,8 miliardi di euro (+400 milioni di euro rispetto al 2021). “L’innovazione e l’evoluzione digitale guideranno il percorso di sviluppo nei prossimi anni del gruppo, aprendo nuove strade nel core business assicurativo, in linea con la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Un utile cumulato di 2,3 miliardi di euro ecumulati di 750 milioni di euro. Sono alcuni degli obiettivi del nuovostrategico aldel gruppo. La controllatasai, da parte sua, nei prossimi tre anni erogherà 1,4 miliardi di euro. A livello industriale il gruppo punta a una raccolta nel comparto Danni di 8,9 miliardi di euro (+1,1 miliardi di euro rispetto al 2021), di cui 1 miliardo nel comparto Salute, un combined ratio Danni del 92,6% (-2,7% rispetto al 2021) e una raccolta nel comparto Vita di 5,8 miliardi di euro (+400 milioni di euro rispetto al 2021). “L’innovazione e l’evoluzione digitale guideranno il percorso di sviluppo nei prossimi anni del gruppo, aprendo nuove strade nel core business assicurativo, in linea con la ...

