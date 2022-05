Una Vita Anticipazioni 14 maggio 2022: Miguel tenta di derubare Marcos ma lui lo scopre. Ecco come va a finire... (Di venerdì 13 maggio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 14maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Miguel forzerà la cassaforte di Marcos ma il Bacigalupe lo sorprenderà alle spalle e gli punterà una pistola contro! Leggi su comingsoon (Di venerdì 13 maggio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 14su Canale 5. Le trame rivelano cheforzerà la cassaforte dima il Bacigalupe lo sorprenderà alle spalle e gli punterà una pistola contro!

