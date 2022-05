Una famiglia grande quanto un’orchestra (Di venerdì 13 maggio 2022) La formazione Sinfonica Regionale, diretta da Claudio Ciampa ha inaugurato il cartellone del Polo musicale. Emozione positiva dei ragazzi che si sono cimentati con gemme della letteratura musicale quali l’Incompiuta di Franz Schubert e un brano a loro dedicato Italia, di Giacomo Vitale. La serata, svoltasi nella cattedrale di Salerno è stata aperta dalla preghiera per la Pace elevata da Don Michele Pecoraro Di Olga Chieffi Sotto le volte di una cattedrale millenaria risuonano i passi di un uomo. Un uomo contemporaneo che attende al suo paziente riflettere sulla musica. La storia dell’umana cultura può trovare degno simbolo in questo echeggiare di passi, già quasi solenne, che lunedì sera, è rimbalzato dai metalli dell’organo ai legni della cantoria, evocando secoli di musica, quando i ragazzi dell’orchestra Sinfonica Regionale, con il loro Maestro, Claudio Ciampa, hanno raggiunto i ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 13 maggio 2022) La formazione Sinfonica Regionale, diretta da Claudio Ciampa ha inaugurato il cartellone del Polo musicale. Emozione positiva dei ragazzi che si sono cimentati con gemme della letteratura musicale quali l’Incompiuta di Franz Schubert e un brano a loro dedicato Italia, di Giacomo Vitale. La serata, svoltasi nella cattedrale di Salerno è stata aperta dalla preghiera per la Pace elevata da Don Michele Pecoraro Di Olga Chieffi Sotto le volte di una cattedrale millenaria risuonano i passi di un uomo. Un uomo contemporaneo che attende al suo paziente riflettere sulla musica. La storia dell’umana cultura può trovare degno simbolo in questo echeggiare di passi, già quasi solenne, che lunedì sera, è rimbalzato dai metalli dell’organo ai legni della cantoria, evocando secoli di musica, quando i ragazzi dell’orchestra Sinfonica Regionale, con il loro Maestro, Claudio Ciampa, hanno raggiunto i ...

Advertising

Pontifex_it : Una lunga vita è una benedizione – così insegna la Scrittura –; #NonnieAnziani sono segni della benevolenza di Dio… - UNICEF_Italia : Quando sottoterra è l'unico posto in cui ti senti al sicuro: dal reporter RAI @giammarcosicuro una testimonianza su… - barbierichef : Da molti anni @Fondazione_ANT per me è come una grande famiglia. Medici, psicologi e infermieri ANT vanno a casa de… - danzaspighe : @giammarcosicuro Intendi aiuto soltanto economico o possibilità di ospitarli? Nell'istituto dove faccio volontariat… - antobon2 : RT @Rof_Pesaro: Il Rossini Opera Festival esprime la sua vicinanza alla famiglia di Teresa Berganza, una cantante che tanto ha dato a Rossi… -