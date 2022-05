Una consulenza inguaia Zinga: "Vi dico cosa ho scoperto" (Di venerdì 13 maggio 2022) Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fdi, ha presentato insieme alla coalizione di centrodestra un'interrogazione sul caso di una consulenza da 120mila euro della Regione Lazio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fdi, ha presentato insieme alla coalizione di centrodestra un'interrogazione sul caso di unada 120mila euro della Regione Lazio

Advertising

AccademiaCrusca : Negli ultimi anni, grazie a regole più rigide per la compilazione dei foglietti illustrativi e grazie anche a una m… - The_Leegend99 : RT @PornoNoblogs: C'è gente di sinistra che segue e rilancia le 'analisi' bufalare di uno che lavora per una società che vende servizi di c… - antoniochronos : Se hai un'azienda locale può promuoverti sul territorio locale anche senza avere un sito web. Richiedi una consulen… - GeneRossini : RT @PornoNoblogs: C'è gente di sinistra che segue e rilancia le 'analisi' bufalare di uno che lavora per una società che vende servizi di c… - Nicola23453287 : RT @MinistroEconom1: Putin non riesce a far fuori quel manipolo asserragliato in un'acciaieria, è disperato, non sa come fare, tanto che ha… -