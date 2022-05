Un posto al sole, anticipazioni 13 maggio: la confusione di Silvia (Di venerdì 13 maggio 2022) L'ultimo appuntamento della settimana con Un posto al sole sarà ricco di novità e colpi di scena, come svelano le anticipazioni di oggi, venerdì 13 maggio. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto Marina, Roberto e Lara e il loro appassionante triangolo amoroso. Nel dettaglio, la Giordano non perderà occasione per fare la guerra alla Martinelli, ma Ferri inizierà ad essere stanco dei continui battibecchi tra le due donne. Così, l'imprenditore deciderà di far uscire Lara dalla sua esistenza ed elaborerà una strategia infallibile. Tuttavia, Roberto ignorerà che la donna abbia fatto una scoperta in grado di tenerlo legato a sé in modo del tutto inaspettato. La Martinelli, infatti, ha appena appreso di essere incinta e questo potrebbe cambiare radicalmente le cose con Ferri. Nel frattempo, Viola sarà alla ricerca del ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 13 maggio 2022) L'ultimo appuntamento della settimana con Unalsarà ricco di novità e colpi di scena, come svelano ledi oggi, venerdì 13. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto Marina, Roberto e Lara e il loro appassionante triangolo amoroso. Nel dettaglio, la Giordano non perderà occasione per fare la guerra alla Martinelli, ma Ferri inizierà ad essere stanco dei continui battibecchi tra le due donne. Così, l'imprenditore deciderà di far uscire Lara dalla sua esistenza ed elaborerà una strategia infallibile. Tuttavia, Roberto ignorerà che la donna abbia fatto una scoperta in grado di tenerlo legato a sé in modo del tutto inaspettato. La Martinelli, infatti, ha appena appreso di essere incinta e questo potrebbe cambiare radicalmente le cose con Ferri. Nel frattempo, Viola sarà alla ricerca del ...

