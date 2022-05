Ultim’ora di mercato, altro che Inter: Dybala ha scelto un’altra squadra di Serie A! (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” , tra una chiamata e l’altra per Paulo Dybala l’opzione Roma non è più una meta utopica. Dopo aver sondato il terreno di un concreto Interesse da parte di club inglesi e spagnoli (Arsenal, United, Newcastle, Tottenham, Siviglia e Barcellona) e con un dialogo con Marotta sempre apertissimo, prende quota anche un possibile approdo della Joya alla corte del club allenato da José Mourinho. calciomercato Dybala RomaL’apprezzamento dello Special One nei confronti di Dybala è noto, al termine della gara contro la Juventus il tecnico portoghese disse alla punta argentina: “sei un grande giocatore, mi piacerebbe tanto allenare uno come te“. I Friedkin in caos di qualificazione in Europa League ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” , tra una chiamata e l’altra per Paulol’opzione Roma non è più una meta utopica. Dopo aver sondato il terreno di un concretoesse da parte di club inglesi e spagnoli (Arsenal, United, Newcastle, Tottenham, Siviglia e Barcellona) e con un dialogo con Marotta sempre apertissimo, prende quota anche un possibile approdo della Joya alla corte del club allenato da José Mourinho. calcioRomaL’apprezzamento dello Special One nei confronti diè noto, al termine della gara contro la Juventus il tecnico portoghese disse alla punta argentina: “sei un grande giocatore, mi piacerebbe tanto allenare uno come te“. I Friedkin in caos di qualificazione in Europa League ...

