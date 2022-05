Ultime Notizie – Ucraina, Russia taglia l’elettricità alla Finlandia (Di venerdì 13 maggio 2022) La Russia sospende da domani l’elettricità alla Finlandia. Lo ha reso noto il fornitore Rao Nordic, una sussidiaria della compagnia russa Inter Rao, scrive il Guardian, mentre sale la tensione fra i due Paesi per l’annuncio di Helsinki di voler aderire alla Nato. La compagnia che gestisce la rete elettrica finlandese, Fingrid, ha sottolineato che le forniture russe coprono il 10% del fabbisogno e che la mancata erogazione potrà essere sostituita con maggiori importazioni dalla Svezia e un aumento della produzione locale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Lasospende da domani. Lo ha reso noto il fornitore Rao Nordic, una sussidiaria della compagnia russa Inter Rao, scrive il Guardian, mentre sale la tensione fra i due Paesi per l’annuncio di Helsinki di voler aderireNato. La compagnia che gestisce la rete elettrica finlandese, Fingrid, ha sottolineato che le forniture russe coprono il 10% del fabbisogno e che la mancata erogazione potrà essere sostituita con maggiori importazioni dSvezia e un aumento della produzione locale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

