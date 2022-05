Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Scholz annuncia nuovi colloqui con Putin (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha anticipato a deputati della Commissione difesa del Bundestag la sua intenzione di riavviare colloqui con il Presidente russo, Vladimir Putin. “Ho sentito chiaramente che il Cancelliere ha anche annunciato una nuova iniziativa per colloqui con Putin“, ha spiegato il deputato della Spd, Wolfng Hellmich, in una intervista all’agenzia di stampa “Dpa”. Scholz ha spiegato che non valeva la pena parlare con Putin prima del suo discorso alla parata del 9 maggio, e sottolineato che il conflitto non può essere risolto senza canali di dialogo. Scholz aveva parlato diverse volte con Putin al telefono subito dopo l’inizio della guerra lo scorso 24 febbraio, ma l’ultimo contatto risale oramai ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Cancelliere tedesco Olafha anticipato a deputati della Commissione difesa del Bundestag la sua intenzione di riavviarecon il Presidente russo, Vladimir. “Ho sentito chiaramente che il Cancelliere ha ancheto una nuova iniziativa percon“, ha spiegato il deputato della Spd, Wolfng Hellmich, in una intervista all’agenzia di stampa “Dpa”.ha spiegato che non valeva la pena parlare conprima del suo discorso alla parata del 9 maggio, e sottolineato che il conflitto non può essere risolto senza canali di dialogo.aveva parlato diverse volte conal telefono subito dopo l’inizio della guerra lo scorso 24 febbraio, ma l’ultimo contatto risale oramai ...

