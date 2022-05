Ultime Notizie – Ucraina-Russia, capo 007 Kiev: “Putin malato, golpe in corso” (Di venerdì 13 maggio 2022) Vladimir Putin è in “condizioni psicologiche e fisiche pessime ed è gravemente malato”, di cancro e di altre malattie. Lo ha dichiarato, in un’intervista a SkyNews.uk, il generale maggiore Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare Ucraina. Sulla guerra Ucraina-Russia, il generale ha detto che l’offensiva militare contro Mosca sta andando così bene che arriverà a un punto di svolta entro metà agosto e finirà entro la fine dell’anno. “Il punto di svolta si avrà nella seconda parte di agosto. La maggior parte delle azioni di combattimento si sarà conclusa entro la fine di quest’anno. Il risultato sarà che rinnoveremo il potere ucraino in tutti i territori persi, compresi il Donbass e la Crimea”, ha affermato Budanov, secondo il quale la sconfitta in Ucraina ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Vladimirè in “condizioni psicologiche e fisiche pessime ed è gravemente”, di cancro e di altre malattie. Lo ha dichiarato, in un’intervista a SkyNews.uk, il generale maggiore Kyrylo Budanov,dell’intelligence militare. Sulla guerra, il generale ha detto che l’offensiva militare contro Mosca sta andando così bene che arriverà a un punto di svolta entro metà agosto e finirà entro la fine dell’anno. “Il punto di svolta si avrà nella seconda parte di agosto. La maggior parte delle azioni di combattimento si sarà conclusa entro la fine di quest’anno. Il risultato sarà che rinnoveremo il potere ucraino in tutti i territori persi, compresi il Donbass e la Crimea”, ha affermato Budanov, secondo il quale la sconfitta in...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - sole24ore : ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'in… - sole24ore : ?? L’adesione di #Finlandia e #Svezia alla #Nato sarebbe un «errore»: lo ha detto il presidente turco #Erdogan. ??… - alialzanaty1 : RT @sole24ore: ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'ingresso di… - DiegoVaccaro6 : RT @sole24ore: ?? L’adesione di #Finlandia e #Svezia alla #Nato sarebbe un «errore»: lo ha detto il presidente turco #Erdogan. ?? Tutti gl… -