Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “26.900 soldati Russia uccisi da inizio guerra” (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono almeno 26.900 i soldati russi che sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio della guerra lo scorso 24 febbraio. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Kiev nel suo ultimo bollettino, sottolineando che 1.205 carri armati russi e 2.900 blindati sono stati distrutti nei combattimenti. Sono invece 13 le navi da guerra russe distrutte dai militari di Kiev, secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore ucraino. L’Ucraina ha intanto già speso per la guerra 245,1 miliardi di Hryvni, circa 8,25 miliardi di dollari, ha spiegato il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko secondo quanto riferiscono i media ucraini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono almeno 26.900 irussi che sono statiindall’dellalo scorso 24 febbraio. Lo ha reso noto il ministero della Difesa dinel suo ultimo bollettino, sottolineando che 1.205 carri armati russi e 2.900 blindati sono stati distrutti nei combattimenti. Sono invece 13 le navi darusse distrutte dai militari di, secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore ucraino. L’ha intanto già speso per la245,1 miliardi di Hryvni, circa 8,25 miliardi di dollari, ha spiegato il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko secondo quanto riferiscono i media ucraini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - CorriereCitta : Terracina, riaperta la galleria dopo il distaccamento di un tubo: ma ancora traffico e file chilometriche - AngeliniPhIT : ??“Buone nuove” è il nostro nuovo #podcast presentato da @maxcoccia e dedicato alle ultime notizie e approfondimenti… -