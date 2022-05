Ultime Notizie – Ucraina, Biden chiama leader Finlandia e Svezia su Nato (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden ha avuto oggi una telefonata di una quarantina di minuti con il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto e la premier svedese, Magdalena Andersson, in vista della prospettiva della loro adesione alla Nato. Lo ha reso noto la Casa Bianca. La telefonata arriva dopo che ieri il presidente finlandese Niinisto e la premier Sanna Marin hanno annunciato il loro sostegno alla richiesta d’ingresso nella Nato, che verrà presto formalizzata. A breve si attende un analogo passo dalla Svezia. “Condividiamo una profonda preoccupazione sulla guerra della Russia in Ucraina. Ho esposto i prossimi passi della Finlandia verso l’adesione alla Nato. La Finlandia apprezza profondamente il necessario sostegno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente americano Joeha avuto oggi una telefonata di una quarantina di minuti con il presidente della, Sauli Niinisto e la premier svedese, Magdalena Andersson, in vista della prospettiva della loro adesione alla. Lo ha reso noto la Casa Bianca. La telefonata arriva dopo che ieri il presidente finlandese Niinisto e la premier Sanna Marin hanno annunciato il loro sostegno alla richiesta d’ingresso nella, che verrà presto formalizzata. A breve si attende un analogo passo dalla. “Condividiamo una profonda preoccupazione sulla guerra della Russia in. Ho esposto i prossimi passi dellaverso l’adesione alla. Laapprezza profondamente il necessario sostegno ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (13/05/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - umbriajournal_ : Maggio dei Libri, eventi dedicati ai bambini e alle bambine dai 0 ai 6 anni -