Ultime Notizie – Stefano Boeri riqualifica l’anfiteatro romano di Durazzo

La città di Durazzo si prepara a diventare la porta culturale del Mediterraneo, un hub e un polo per l'Albania, che riconosce nell'area dell'anfiteatro un punto di riferimento nel cuore della città. Stefano Boeri Architetti e SON Architects sono stati annunciati come vincitori del bando indetto dal Ministero della Cultura albanese e dalla Fondazione Albanese-Americana per lo Sviluppo (AADF) a sostegno della visione a lungo termine delineata nel Piano di Gestione Integrato (IMP) per Durazzo, recentemente redatto, finalizzato alla valorizzazione dei beni storici della città. I vincitori si occuperanno dell'interpretazione, presentazione e valorizzazione dell'anfiteatro romano, del foro bizantino e delle terme romane, nonché della progettazione di una serie di percorsi ...

