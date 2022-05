Ultime Notizie – Russia, nuove sanzioni Gb: colpito entourage Putin con ex moglie e compagna (Di venerdì 13 maggio 2022) La Gran Bretagna ha varato nuove sanzioni contro la Russia, sanzioni che colpiscono 12 esponenti dell’entourage di Vladimir Putin, “la rete in ombra che sostiene lo stile di vita lussuoso del Presidente”, come ha commentato la ministra degli Esteri Liz Truss. Fra i nomi inseriti nel nuovo elenco, spiccano quelli dell’ex moglie del Presidente, Lyudmila Ocheretnaya, dell’ex campionessa olimpica Alina Kabaeva, che avrebbe sposato Putin e che da lui avrebbe avuto figli, accanto anche alla nonna di Kabaeva, Anna Zatseplina. Kabeva è stata anche deputata per Russia unita e ora è presidente di National Media Group a cui fanno capo quotidiani e canali Tv. Risultano sanzionati anche i cugini del Presidente, Mikhail Shelomov, Igor e Roman ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) La Gran Bretagna ha varatocontro lache colpiscono 12 esponenti dell’di Vladimir, “la rete in ombra che sostiene lo stile di vita lussuoso del Presidente”, come ha commentato la ministra degli Esteri Liz Truss. Fra i nomi inseriti nel nuovo elenco, spiccano quelli dell’exdel Presidente, Lyudmila Ocheretnaya, dell’ex campionessa olimpica Alina Kabaeva, che avrebbe sposatoe che da lui avrebbe avuto figli, accanto anche alla nonna di Kabaeva, Anna Zatseplina. Kabeva è stata anche deputata perunita e ora è presidente di National Media Group a cui fanno capo quotidiani e canali Tv. Risultano sanzionati anche i cugini del Presidente, Mikhail Shelomov, Igor e Roman ...

