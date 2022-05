Ultime Notizie – Pechino Express, ‘Mamma e Figlia’: “Vinto la nostra sfida personale” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Hanno Vinto i ‘Pazzeschi’ la gara, ma noi come ‘Mamma e Figlia’ abbiamo Vinto la nostra sfida personale e il nostro rapporto è cresciuto, siamo diventate più complici. Credo che tutte le mamme mi potrebbero capire. Avevamo un rapporto bello ma era a rischio lo stesso, perché non siamo mai state sotto questa continua pressione e stress. Ci sono momenti estremi e non hai filtri. Pechino ti fa una ‘lastra’ di chi sei veramente”. Natasha Stefanenko commenta così all’Adnkronos, la trasmissione Pechino Express 2022 giunta al termine ieri sera con la puntata conclusiva su Sky, dove ha concluso la gara, insieme alla figlia Sasha Sabbioni, al secondo posto. La coppia, denominata’ ‘Mamma e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) “Hannoi ‘Pazzeschi’ la gara, ma noi comeabbiamolae il nostro rapporto è cresciuto, siamo diventate più complici. Credo che tutte le mamme mi potrebbero capire. Avevamo un rapporto bello ma era a rischio lo stesso, perché non siamo mai state sotto questa continua pressione e stress. Ci sono momenti estremi e non hai filtri.ti fa una ‘lastra’ di chi sei veramente”. Natasha Stefanenko commenta così all’Adnkronos, la trasmissione2022 giunta al termine ieri sera con la puntata conclusiva su Sky, dove ha concluso la gara, insieme alla figlia Sasha Sabbioni, al secondo posto. La coppia, denominata’e ...

