Ultime Notizie – Odessa, Kiev: “Colpita altra nave Russia” (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Ucraina ha riferito di aver colpito una nave della Marina russa dedita alla logistica vicino all’Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Lo he reso noto Serhiy Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa. “Grazie alle azioni dei nostri marinai la nave di supporto Vsevolod Bobrov ha preso fuoco: è una delle più recenti della flotta russa“, ha affermato Bratchuk spiegando che la nave si sta dirigendo verso la Crimea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Ucraina ha riferito di aver colpito unadella Marina russa dedita alla logistica vicino all’Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Lo he reso noto Serhiy Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare regionale di. “Grazie alle azioni dei nostri marinai ladi supporto Vsevolod Bobrov ha preso fuoco: è una delle più recenti della flotta russa“, ha affermato Bratchuk spiegando che lasi sta dirigendo verso la Crimea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? 'L’ingresso della #Finlandia nella #Nato rappresenta una minaccia per la Russia'. Così il portavoce del Cremlino… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - TuttoASRoma : Reja: “Mourinho è un grande, io tiferò per lui. Vedrete: l’Albania farà bella figura” - VeniAbbatinali : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 13 Maggio 2022 Versione UltraHD: -