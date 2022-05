Ultime Notizie – Maneskin, esce il nuovo singolo ‘Supermodel’ (Di venerdì 13 maggio 2022) I Maneskin, fenomeno rock mondiale, tornano oggi con il nuovo singolo ‘Supermodel’, scritto a Los Angeles e prodotto dall’acclamato produttore Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) e dal suo team. La band ha inoltre appena raggiunto quota 1 miliardo di stream per la loro hit ‘Beggin’. ‘Supermodel’, dal sound tipicamente californiano e un groove modern rock contagioso, è la nuova, straordinaria prova di maturazione da parte di una band in inarrestabile evoluzione, che continua di volta in volta a definire una propria identità rock’n’roll inimitabile. I Maneskin hanno sviluppato il concept del brano ispirati da una serie di personaggi che hanno incontrato vivendo a Los Angeles. ”Abbiamo scritto Supermodel – spiega la band – dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) I, fenomeno rock mondiale, tornano oggi con il, scritto a Los Angeles e prodotto dall’acclamato produttore Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) e dal suo team. La band ha inoltre appena raggiunto quota 1 miliardo di stream per la loro hit ‘Beggin’., dal sound tipicamente californiano e un groove modern rock contagioso, è la nuova, straordinaria prova di maturazione da parte di una band in inarrestabile evoluzione, che continua di volta in volta a definire una propria identità rock’n’roll inimitabile. Ihanno sviluppato il concept del brano ispirati da una serie di personaggi che hanno incontrato vivendo a Los Angeles. ”Abbiamo scritto Supermodel – spiega la band – dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. ...

