Ultime Notizie – incidente lavoro A19 palermo catania (Di venerdì 13 maggio 2022) incidente mortale sul lavoro a Enna. Un operaio è morto, mentre un secondo è rimasto gravemente ferito, lungo il viadotto Mulini, al km 115 dell’autostrada A19 palermo-catania tra lo svincolo di Caltanissetta e quello di Enna. Secondo le prime sommarie informazioni, intorno alle 13, i due, per cause ancora da accertare, sarebbero precitati da un ponteggio mentre lavoravano a un cantiere per il rifacimento del viadotto. Per uno dei due operai non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il secondo operaio è stato trasportato all’ospedale di Enna. Le sue condizioni sarebbero gravi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022)mortale sula Enna. Un operaio è morto, mentre un secondo è rimasto gravemente ferito, lungo il viadotto Mulini, al km 115 dell’autostrada A19tra lo svincolo di Caltanissetta e quello di Enna. Secondo le prime sommarie informazioni, intorno alle 13, i due, per cause ancora da accertare, sarebbero precitati da un ponteggio mentre lavoravano a un cantiere per il rifacimento del viadotto. Per uno dei due operai non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il secondo operaio è stato trasportato all’ospedale di Enna. Le sue condizioni sarebbero gravi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - TuttoSuRoma : #Roma, la scuola è fatiscente, lo Stato non fa nulla: gli alunni organizzano una raccolta fondi e iniziano a rimett… - elena6580 : RT @pidioiscariota: Salerno in lutto per Mirella, mamma e insegnante: il cordoglio degli amici #vianantro ...professoressa -