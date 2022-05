Ultime Notizie – Grossa esplosione a Stromboli, incendi e tanta paura (Di venerdì 13 maggio 2022) Una Grossa esplosione si è verificata poco prima delle 17 sul vulcano di Stromboli con fuoriuscita di materiale. Diversi incendi sono scoppiati sia a Stromboli che sulla frazione di Ginostra. tanta paura tra gli abitanti. “Fortunatamente non è successo nulla, ma stiamo ancora aspettando la messa in sicurezza del costone di Ginostra e la mess ain sicurezza del villaggio – dice all’Adnkronos Gianluca Giuffrè, che abita a Ginostra -nonostante i lavori siano già stati appaltati alla ditta. Da un momento all’altro può succedere di tutto, quindi chiedo che vengano avviati al più presto i lavori di messa in sicurezza del costone. Non si scherza con la vita della gente e mi rivolgo alle autorità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Unasi è verificata poco prima delle 17 sul vulcano dicon fuoriuscita di materiale. Diversisono scoppiati sia ache sulla frazione di Ginostra.tra gli abitanti. “Fortunatamente non è successo nulla, ma stiamo ancora aspettando la messa in sicurezza del costone di Ginostra e la mess ain sicurezza del villaggio – dice all’Adnkronos Gianluca Giuffrè, che abita a Ginostra -nonostante i lavori siano già stati appaltati alla ditta. Da un momento all’altro può succedere di tutto, quindi chiedo che vengano avviati al più presto i lavori di messa in sicurezza del costone. Non si scherza con la vita della gente e mi rivolgo alle autorità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

