Ultime Notizie – Furio Colombo lascia ‘Il Fatto’: “Orsini over-celebrato” (Di venerdì 13 maggio 2022) Furio Colombo lascia ‘Il Fatto’. “Penso che il prof. Orsini sia stato over-celebrato dalla serata” che il quotidiano “ha organizzato per lui”, sottolinea all’Adnkronos, e “non voglio apparire in alcun modo lo sponsor di un simile personaggio“. “Sì, Travaglio e Padellaro, gentilmente, mi hanno chiesto di non interrompere. Ma, purtroppo, non è possibile, perché è un ‘Fatto quotidiano’ che non conosco…”. “A due cari amici come Padellaro e Travaglio comunico che non continuerò la mia collaborazione al ‘Fatto quotidiano’ fino a quando ci sarà questa posizione sulla guerra in Ucraina, sul divieto, si presume costituzionale, di mandare armi all’Ucraina e sulla celebrazione di un personaggio di cui non ho stima, che è il professor Orsini”. TRAVAGLIO ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022)‘Il. “Penso che il prof.sia statodalla serata” che il quotidiano “ha organizzato per lui”, sottolinea all’Adnkronos, e “non voglio apparire in alcun modo lo sponsor di un simile personaggio“. “Sì, Travaglio e Padellaro, gentilmente, mi hanno chiesto di non interrompere. Ma, purtroppo, non è possibile, perché è un ‘Fatto quotidiano’ che non conosco…”. “A due cari amici come Padellaro e Travaglio comunico che non continuerò la mia collaborazione al ‘Fatto quotidiano’ fino a quando ci sarà questa posizione sulla guerra in Ucraina, sul divieto, si presume costituzionale, di mandare armi all’Ucraina e sulla celebrazione di un personaggio di cui non ho stima, che è il professor”. TRAVAGLIO ...

