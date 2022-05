Ultime Notizie – Filler ‘fai da te’, allarme danni al viso (Di venerdì 13 maggio 2022) Cresce un pericoloso ‘fai da te’ per gli interventi di medicina estetica: “Negli ultimi mesi sono aumentate le pazienti che si auto somministrano Filler, soprattutto per ingrandire le labbra o alzare gli zigomi. Comprano prodotti su Internet e se li iniettano da sole. Con danni importanti. Un fenomeno che si è decuplicato nell’ultimo anno e che noi, purtroppo, intercettiamo proprio a causa delle conseguenze negative che arrivano nei nostri studi”. A lanciare l’allarme è Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime), a margine del Congresso Sime in programma all’Hotel Rome Cavalieri da oggi fino a domenica . “All’ospedale Fatebenefratelli di Roma – spiega Bartoletti all’Adnkronos Salute – abbiamo un ambulatorio delle complicanze della medicina estetica, dove arrivano una decina ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Cresce un pericolosoda te’ per gli interventi di medicina estetica: “Negli ultimi mesi sono aumentate le pazienti che si auto somministrano, soprattutto per ingrandire le labbra o alzare gli zigomi. Comprano prodotti su Internet e se li iniettano da sole. Conimportanti. Un fenomeno che si è decuplicato nell’ultimo anno e che noi, purtroppo, intercettiamo proprio a causa delle conseguenze negative che arrivano nei nostri studi”. A lanciare l’è Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime), a margine del Congresso Sime in programma all’Hotel Rome Cavalieri da oggi fino a domenica . “All’ospedale Fatebenefratelli di Roma – spiega Bartoletti all’Adnkronos Salute – abbiamo un ambulatorio delle complicanze della medicina estetica, dove arrivano una decina ...

