Ultime Notizie – Eurovision 2022, Achille Lauro: “Odio è malattia, discriminare distruttivo” – Video (Di venerdì 13 maggio 2022) “L’Odio è una malattia, qualcosa di contagioso che non fa male solamente agli altri ma anche a noi stessi”, perché “vivere l’Odio e le discriminazioni non ha nulla di costruttivo è solo di distruttivo”. Così Achille Lauro nella clip pubblicata sui canali social della Polizia di Stato, di Rai per il Sociale, Eurovision Rai e Rai1 in cui artisti, in gara e non, all’Eurovision Song Contest in corso a Torino invitano tutti a ‘far rumore’ contro l’Odio di genere e contro ogni forma di discriminazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) “L’è una, qualcosa di contagioso che non fa male solamente agli altri ma anche a noi stessi”, perché “vivere l’e le discriminazioni non ha nulla di costruttivo è solo di”. Cosìnella clip pubblicata sui canali social della Polizia di Stato, di Rai per il Sociale,Rai e Rai1 in cui artisti, in gara e non, all’Song Contest in corso a Torino invitano tutti a ‘far rumore’ contro l’di genere e contro ogni forma di discriminazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - La7tv : #lariachetira Le ultime notizie in diretta dal #Donbass con l'inviato Sabato Angieri: 'Nell'oblast di Luganks i rus… - CorriereCitta : Finlandia e Svezia entrano nella NATO: ‘Vogliamo aderire senza indugio’ -