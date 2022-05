Ultime Notizie – Denuncia giornalista Tg1 Dania Mondini: “In stanza con collega affetto da flatulenza” (Di venerdì 13 maggio 2022) Risale al novembre 2019 la richiesta di archiviazione della Procura di Roma dell’inchiesta che vede indagati 5 giornalisti del Tg1 per stalking nei confronti della loro collega e conduttrice Dania Mondini. I fatti risalgono al 2018 e il procedimento era nato dalla querela presentata dalla giornalista che Denunciava “sistematiche aggressioni psicologiche operate mediante una serie di comportamenti vessatori e denigratori da parte dei propri superiori sul posto di lavoro, ritenendosi, pertanto, vittima di ‘mobbing’ a causa dell’ostracismo perpetrato nei suoi confronti”. Mondini “dava atto dell’inizio delle vessazioni a partire da un ordine di servizio che le imponeva l’obbligo di lavorare nella stessa stanza” con un collega “che soffriva di disturbi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Risale al novembre 2019 la richiesta di archiviazione della Procura di Roma dell’inchiesta che vede indagati 5 giornalisti del Tg1 per stalking nei confronti della loroe conduttrice. I fatti risalgono al 2018 e il procedimento era nato dalla querela presentata dallacheva “sistematiche aggressioni psicologiche operate mediante una serie di comportamenti vessatori e denigratori da parte dei propri superiori sul posto di lavoro, ritenendosi, pertanto, vittima di ‘mobbing’ a causa dell’ostracismo perpetrato nei suoi confronti”.“dava atto dell’inizio delle vessazioni a partire da un ordine di servizio che le imponeva l’obbligo di lavorare nella stessa” con un“che soffriva di disturbi ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - FMoosna : RT @comunetn: ??La solidarietà va al mercato con un aiuto alimentare a chi ne ha bisogno: ecco come il Comune e #TrentinoSolidale aiutano co… - junews24com : Convocati Italia Under 21: c'è anche un bianconero in lista. TUTTI i nomi - - Rojname_com : Guerra Russia-Ucraina, news di oggi in diretta. Putin a Scholz: Stallo negoziati colpa di Kiev, Di Maio: L'Italia s… -