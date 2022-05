Ultime Notizie – Cura del canguro, benefici fino a 20 anni d’età (Di venerdì 13 maggio 2022) Anche da ventenni si può godere dei benefici del contatto pelle a pelle che si è avuto appena nati con mamma e papà. Lo sottolineano gli esperti della Società italiana di neonatologia (Sin), in vista della Giornata mondiale della della Kangaroo Care (Kc) che si celebra domenica 15 maggio e che la Sin promuove oggi con un evento gratuito online (https://bit.ly/3yhrRDH per iscriversi), organizzato insieme a Vivere Onlus. L’appuntamento è dalle 17 con il presidente Sin, Luigi Orfeo; il segretario del Gruppo di studio Care neonatale della Sin, Paola Cavicchioli; Martina Bruscagnin e Monica Ceccatelli di Vivere Onlus, e altri specialisti. “La Cura del canguro, fondamentale per il corretto sviluppo dei neonati prematuri, rappresenta una vera e propria terapia che, compatibilmente con le condizioni cliniche di mamma e neonato, va messa in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Anche da ventenni si può godere deidel contatto pelle a pelle che si è avuto appena nati con mamma e papà. Lo sottolineano gli esperti della Società italiana di neonatologia (Sin), in vista della Giornata mondiale della della Kangaroo Care (Kc) che si celebra domenica 15 maggio e che la Sin promuove oggi con un evento gratuito online (https://bit.ly/3yhrRDH per iscriversi), organizzato insieme a Vivere Onlus. L’appuntamento è dalle 17 con il presidente Sin, Luigi Orfeo; il segretario del Gruppo di studio Care neonatale della Sin, Paola Cavicchioli; Martina Bruscagnin e Monica Ceccatelli di Vivere Onlus, e altri specialisti. “Ladel, fondamentale per il corretto sviluppo dei neonati prematuri, rappresenta una vera e propria terapia che, compatibilmente con le condizioni cliniche di mamma e neonato, va messa in ...

