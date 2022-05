Ultime Notizie – Covid oggi Valle D’Aosta, 62 contagi e nessun decesso: bollettino 13 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 62 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 13 maggio 2022, in Valle D’Aosta a fronte di 11 guariti. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Gli attuali positivi sono 1302 di cui 25 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Nelle Ultime 24 ore non si registra alcun decesso. Le persone decedute in Valle D’Aosta da inizio epidemia con diagnosi Covid restano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle Ultime 24 ore sono 43, i tamponi effettuati 369. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 62 i nuovida coronavirus registrati, 132022, ina fronte di 11 guariti. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Gli attuali positivi sono 1302 di cui 25 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Nelle24 ore non si registra alcun. Le persone decedute inda inizio epidemia con diagnosirestano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle24 ore sono 43, i tamponi effettuati 369. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

